Москва, 4 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Стремление президента США Дональда Трампа мирно разрешить украинский кризис заслуживает только одобрения. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

IMAGO/Ron Sachs / Pool via CNP /Global Look Press

«Мы слышим его заявления о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать. Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении. Это тоже можно только приветствовать», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет и дальше наблюдать за действиями администрации Трампа и отмечать, как будет развиваться ситуация.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Трамп заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий, несмотря на сорванную сделку по полезным ископаемым после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Также Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще далеко, худшим заявлением, с которым США не будут мириться. Ранее представитель Белого дома указывал, что Трамп «сфокусирован на мире», в отличие от Зеленского.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 4:30 мск 4 марта без указания даты возобновления поставок оружия.

Военный эксперт, политолог, капитан 1 ранга Василий Фатигаров 22 февраля в разговоре с ИА Регнум заявил, что заявления новой администрации США показывают, что государство, как и 80 лет назад, занимает ту сторону в конфликте, которая побеждает, отправляя Европу в лагерь проигравших. Он добавил, что другого исхода, кроме победы России, на Украине и быть не может. Эксперт уточнил, что при любой поддержке Украины со стороны любых западных стран завершение у ситуации может быть только одним и в новой администрации Белого дома это быстро поняли.