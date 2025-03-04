Завьяловский район, Алтайский край, 4 марта, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве главы администрации района в Алтайском крае Николая Онищенко пытался совершить суицид. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону 4 марта.

Николай Онищенко/telegram Николай Онищенко

Отмечается, что 45-летний руководитель местного муниципального унитарного предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района» Анатолий Фенин, подозреваемый в убийстве, выстрелил себе в голову. Этим он нанес себе значительную рану лица и остался жив. Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

«Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — сообщил представитель ведомства в беседе с ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 марта днем Онищенко был убит из огнестрельного оружия возле кафе в селе Завьялово. Подозреваемого местного жителя задержали оперативники, также было возбуждено уголовное дело.

В СУ СК по региону добавили, что на месте инцидента начала работу следственно-оперативная группа. На данный момент проводится расследование обстоятельств и мотива совершенного преступления.