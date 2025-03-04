Брюссель, 4 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта сообщила, что отправила лидерам 27 стран Евросоюза план перевооружения ЕС с бюджетом в размере €800 млрд.

Andrew Matthews/AP/TASS

«План перевооружения ЕС может мобилизовать около €800 млрд для расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы», — рассказала она на встрече с журналистами в Брюсселе.

Предложение фон дер Ляйен предполагает, что страны союза за счет национальных бюджетов в течение четырех лет выделят дополнительно на оборону €650 млрд. Еще €150 млрд ЕС предложит в виде займов. Ожидается, что совместные усилия позволят сделать расходы более эффективными.

Глава Еврокомиссии считает, что нужно в том числе мобилизовать частный сектор и перераспределить другие фонды ЕС, чтобы перенаправить финансирование на оборону из других источников. План предполагается обсудить 6 марта на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, ранее фон дер Ляйен неоднократно призывала значительно увеличить расходы на оборону в ЕС. 2 марта она заявила, что это нужно сделать срочно. По мнению главы ЕК, все страны союза должны вкладывать больше средств в ВПК и показать заметный прогресс в этом вопросе.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в январе также призвала наращивать оборонные расходы в странах ЕС. Она предложила делать это за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. По ее мнению, Европе нужно готовиться к войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом предположения, будто Россия готовится напасть на Европу. Он счел эти обвинения частью антироссийской кампании, запущенной для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений.