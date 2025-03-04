Брюссель, 4 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении привлечь €150 млрд в виде кредитов для европейских стран, чтобы повысить обороноспособность Евросоюза. Об этом 4 марта сообщило агентство Reuters.

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Перед саммитом лидеров Евросоюза она заявила, что средства из совместного заема пойдут на создание противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, беспилотников и систем противодействия им.

«Если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетное пространство в размере около €650 млрд», — добавила фон дер Ляйен.

Она также предложила план по перевооружению ЕС и мобилизации около €800 млрд для обеспечения безопасности и устойчивости Европы. Политик уточнила, что союз продолжит тесно сотрудничать с НАТО в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы МИД стран не смогли согласовать проект военной помощи Украине на 2025 год. Тем не менее детали инициативы и объемы финансирования киевского режима было решено обсудить на экстренном саммите лидеров Евросоюза 6 марта. Также стало известно, что встреча пройдет с участием главы киевского режима Владимира Зеленского.

4 марта издание Politico, ссылаясь на проект документа Совета ЕС, заявило, что ЕС пришлось приостановить разработку пакета военной помощи Украине на €20 млрд из-за Венгрии. В материале отмечалось, что Будапешт может согласиться с усилением обороны союза, но категорически против пакета помощи киевскому режиму.