Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. На двух станциях Петербургского метрополитена с 4 марта проезд можно оплачивать с использованием биометрических данных. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Новый вид оплаты стал доступен на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» . Предварительное тестирование системы велось на протяжении нескольких месяцев.

«Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других», — приводятся в сообщении слова Беглова.

Отмечается, что оплата по биометрии сочетает в себе современные банковские технологии с алгоритмами распознавания и открывает путь к «умной» системе оплаты проезда.

Для использования нового метода пассажирам нужно зарегистрироваться в системе, привязав биометрические данные к банковской карте. Оплата у турникета происходит автоматически после считывания биометрической информации. Отмечается, что к профилю пользователя также можно будет привязать транспортные карты, включая льготные.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. При оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация пассажира с использованием в том числе государственной информационной системы.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги.