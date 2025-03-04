Барнаул, 4 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Глава администрации Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко был застрелен возле кафе в селе Завьялово. Об этом 4 марта сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

Администрация Завьяловского района

«Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали местного жителя.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и устанавливают обстоятельства и мотив совершенного преступления.

В октябре 2024 года в подмосковном Одинцове неизвестный расстрелял помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Мужчину госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что заказчиком покушения на убийство Алихаджиева был его земляк Башир О. Telegram-канал 112 писал, что заказчик передал исполнителю убийства Василю Коновалову фотографию намеченной жертвы, пистолет с глушителем и 500 тыс. рублей задатка. Остальную часть суммы Коновалов должен был получить после выполнения «заказа».