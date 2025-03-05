Одноклассники Лёвы* из «Би-2» считают, что его нужно судить
Одноклассники Лёвы* из «Би-2» призвали его ответить за свои действия перед законом
Москва, 5 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Школьные приятели солиста группы «Би-2» Егора Бортника (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известного как Лёва, заявили в разговоре с ИА Регнум, что Бортник должен ответить за свои действия по всей строгости закона. Ранее артист заявил, что спонсирует киевский режим и хочет покупать для ВСУ снаряды к РСЗО HIMARS, которыми украинская армия атакует в том числе мирные города российского приграничья. Общественники уже попросили Генеральную прокуратуру РФ проверить действия бежавшего артиста, а по мнению юристов, Бортнику может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
В середине февраля стало известно, что Егор Бортник признался в активной помощи киевскому режиму. Артист заявил, что ежемесячно перечисляет крупные суммы денег на Украину.
«Просто практически каждый месяц я плачу по 5000 евро. У нас есть фонд, с которым я работаю», — заявил он во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Сбежавший из России музыкант был уверен, что общается с журналистом-иноагентом, поэтому хвалился без ложной скромности. Всего, по подсчетам Бортника, с 2022 года он перевел Украине уже более €100 000. Также артист заявил, что хотел бы купить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS.
Такими снарядами украинская армия регулярно обстреливает в том числе и мирные города приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей, а также населенные пункты в Республике Крым и ЛДНР.
Скандальные заявления Бортника вызвали большой резонанс и негативный отклик среди его фанатов по всей России. Движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру РФ и СК России с просьбой проверить солиста группы «Би-2» на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По оценке юристов, действия Бортника попадают под террористические статьи уголовного кодекса.
«Предоставление или сбор средств с осознанием того, что они предназначены для финансирования террористической деятельности, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы», — отметил адвокат Сергей Жорин, его слова приводит lenta.ru.
В разговоре с журналистами ИА Регнум, школьные приятели Егора Бортника рассказали, что его ненависть к России может быть вызвана психическими проблемами, и призвали наказать артиста за его действия по всей строгости закона.
«Моё мнение — нужно всегда следовать букве закона. Я не знаю, что именно настолько повлияло на перемену жизненной позиции Егора. Раньше он был хорошим парнем, порядочным, сильным и рассудительным. Он умел общаться на равных даже с младшими и более слабыми, не пытался их подавлять своей силой, был терпимым. В те годы я восхищался его характером, хотел равняться на него, он был моим образцом для подражания. Полагаю, что его нынешние поступки либо вынуждены, либо являются следствием каких-то тяжёлых перемен в психике. Однако это не значит, что можно на это закрыть глаза. Считаю, что он должен ответить за свои действия по закону», — заключил одноклассник Левы из «Би-2» Антон (имя изменено).
Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 января Егор Бортник поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях. Пользователи негативно отреагировали на эту публикацию и начали писать гневные комментарии.