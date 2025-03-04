Москва, 4 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории А.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Тренер», — подписал Аршавин фотографию с дипломом в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Аршавину 43 года, он завершил карьеру футболиста в 2018 году. В феврале 2019 года он получил тренерскую лицензию категории С. Спортсмен вернулся в «Зенит», а в августе 2020 года его назначили директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. С января 2022 года Аршавин — заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита».

В качестве игрока он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы — 2008.