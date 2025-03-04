Москва, 4 марта, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Столичный бизнес поддержал масштабный городской проект «Зима в Москве». Проект стал праздником для жителей города, а предпринимателям он предложил широкие возможности и меры поддержки.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Маркет волшебства проекта «Сделано в Москве» объединил более 500 производителей. Его площадки находились на крупных туристических улицах столицы, среди которых — Арбат, Кузнецкий Мост, Тверской бульвар и другие. Каждый павильон стал арт-объектом, в котором можно было приобрести одежду, аксессуары, детские игрушки и многое другое.

Флагманский павильон на Болотной площади также предлагал гостям принять участие в мастер-классах, модных показах и ледовых шоу, покататься на волшебном поезде.

Маркет волшебства посетили 570 тысяч человек, а московские бренды продали более 50 тысяч товаров. 10% выручки направили в благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы!».

В рамках проекта «Заходи на огонёк!» более 700 организаций из разных сфер, в том числе общественного питания, индустрии красоты, торговли и образования, сделали горожанам и туристам свыше 900 предложений: от скидок и бонусов до бесплатных мастер-классов, гастрономических дегустаций, спектаклей и спортивных занятий. Предложениями воспользовались более шести тысяч человек.

Праздничное настроение в Москве помогали создавать бизнесмены, которые украшали фасады, витрины и входы своих организаций. Для этого город предложил три специальных меры поддержки. За ними обратились более 5,3 тысячи предпринимателей. Так, с помощью гранта на оформление владельцы бизнеса смогли компенсировать часть затрат на украшение своих площадок. Кроме того, среди московского бизнеса провели конкурс на лучшее праздничное оформление. Общий призовой фонд составил 700 миллионов рублей.

В центральном выставочном зале «Манеж» состоялась одно из крупнейших событий проекта — II Московская неделя красоты. За четыре дня мероприятие посетили более 60 тысяч человек, а свою продукцию представили 600 российских компаний, из которых 384 — московские.

Кроме того, москвичи активно формировали афишу проекта «Зима в Москве». Организаторы получили 529 заявок на проведение мероприятий от физических лиц и представителей бизнеса. Чаще всего это были мастер-классы, концерты и шоу-программы, лекции и семинары. Каждое пятое мероприятие состоялось в Центральном административном округе, в то время как 80% мероприятий прошли в других округах.

Проект «Зима в Москве» позволил бизнесу заявить о себе и повысить продажи, а также стал настоящим зимним праздником для горожан и гостей столицы. Атмосфера зимних традиций охватила весь город: работало более 1,9 тысячи площадок. Мероприятия проекта привлекли почти 30 миллионов человек.