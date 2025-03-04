Париж, 4 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Конфискация замороженных на Западе активов России будет для Франции и Европейского союза нарушением международного права. Об этом 4 марта заявил французский министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Эрик Ломбар.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Это станет шагом, который противоречит международным соглашениям, подписанным Францией и Евросоюзом», — рассказал он в эфире телеканала France Info.

По словам Ломбара, позиция французской стороны по этому вопросу состоит в том, что замороженные активы принадлежат Банку России, а Франция не находится в состоянии войны с РФ.

Глава французского ведомства добавил, что он считает, что часть замороженных российских активов могут использовать, если пункт об этом будет в соглашении об урегулировании на Украине.

«Но они не могут быть изъяты», — подчеркнул Ломбар.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных западными странами активов России. При этом он не исключил использование части этих средств для помощи киевскому режиму.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 4 марта, что западные политики, чаще всего, продолжают пытаться изъять замороженные российские активы, и лишь некоторые из них понимают, что такой шаг приведет к негативным последствиям.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что незаконное присвоение странами Запада замороженных российских средств и их использование против РФ будет являться воровством и не останется безнаказанным. Глава государства уточнил, что Запад этим только приблизит разрушение системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.