Белгород, 4 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Мужчину, который планировал по заданию украинских спецслужб подорвать технику и личный состав Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области, осудили на 20 лет. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Global Look Press

«Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрел взрывное устройство и планировал совершить подрыв техники и личного состава ВС РФ, дислоцирующихся на территории региона. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального ФСБ», — сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

Обвиняемого судили в рамках уголовных дел о государственной измене (ст. 275 УК РФ), приготовлении диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1).

Белгородский областной суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, после чего отправится в исправительную колонию строгого режима. При этом ему также ограничили свободу на один год и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее, 27 февраля, апелляционный военный суд признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденному на 16 лет колонии за подготовку поджога военкомата. Военный суд вынес приговор студенту в октябре 2024 года. Его обвинили в подготовке теракта и обучении террористической деятельности.

Установлено, что Оруджев, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь здание.

21 февраля Московский областной суд приговорил 24-летнего жителя Подмосковья к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа по заданию украинских спецслужб. Его судили по статьям о госизмене и диверсии.