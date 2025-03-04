Симферополь, 4 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Несколько бывших совладельцев пивобезалкогольного комбината «Крым», проживая в Испании, финансировали украинскую армию. Об этом 4 марта заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Алексей Павлишак/ТАСС

Он сообщил, что после проверки, проведенной на предприятии антитеррористической комиссией, власти региона приняли решение о национализации.

«Проверка показала, что несколько собственников акций комбината являются гражданами Украины и в настоящее время проживают в Испании, а полученные доходы перечисляют ВСУ», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что руководство региона рассматривает несколько вариантов дальнейших действий, в том числе найти потенциального крупного владельца с большими ресурсами и дальше развивать предприятие. Другой вариант — оставить пивзавод в собственности Крыма. Глава региона напомнил, что подобное решение в 2022 году приняли по Бахчисарайскому цементному заводу «Стройиндустрия».

Аксенов сообщил, что 4 млрд рублей, которые были получены в результате национализации пивобезалкогольного комбината, власти направили на ремонт домов культуры, а также на установку детских площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских районах.

Он подчеркнул, что коллектив завода сохранен. Рабочий процесс продолжается без изменений, добавил Аксенов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что владельцы комбината «Крым» финансировали ВСУ, а также деятельность формирований, осуществляющих теракты. Предприятие подлежит национализации. Он подчеркнул, что «Крым» является крупнейшим налогоплательщиком в Крыму.

В конце октября 2022 года Аксенов опубликовал список крымских предприятий, подлежащие национализации. В собственность региона перешли «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», ООО «РусЛайн Ко» — арендатор ООО «Новацентр К» и ООО «Модуль ЛТД». Предприятия после национализации продолжили работу.