Вашингтон, 4 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Агентство Reuters уже второй раз в 2025 году внезапно запустило прямую трансляцию Майдана в Киеве на своем YouTube-канале.

spoilt.exile Майдан 2014 года. Киев

Подобные эфиры на Украине запрещены с начала конфликта. Однако западные журналисты 4 марта начали в режиме реального времени показывать кадры из центра Киева, где видно Майдан Незалежности. Перед камерой проходили случайные люди, на заднем фоне множество украинских флагов развивалось на ветру.

Трансляция продлилась около часа, после чего была прекращена.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Reuters впервые с зимы 2022 года запустило трансляцию Майдана в Киеве. Три года назад агентство уже запускало эфир, который был назван «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». Долгое время ничего особенного не происходило, но затем в эфире фоном прозвучал гимн СССР. Видеозапись сразу же стала «вирусной» и разошлась по социальным сетям и мессенджерам. С тех пор подобные трансляции в стране оказались под запретом.