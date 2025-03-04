Москва, 4 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Специалисты Центрального банка России разрабатывают меры по борьбе с мошенниками, которые устанавливают вредоносное программное обеспечение на смартфоны граждан для кражи денег. Об этом 4 марта сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Мы сейчас оперативно готовим соответствующие меры, в том числе технологического характера. Надеюсь, банки нас в этом тоже поддержат», — заявил он на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Зубарев также рассказал, что Центробанк в том числе рассматривает возможность введения отраслевого регулирования по этому вопросу. Возможно, придется обращаться к законодателям, чтобы внести изменения в верхнеуровневневый закон.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта МВД предупредило о мошенническом фишинговом ресурсе, имитирующем работу антивируса. Злоумышленники рассылают ссылку на эту площадку, и если пользователь перейдет по ней, то ему предложат скачать программу, которая на самом деле является вирусом. Ведомство отметило, что эта схему могут применять и в других вариантах.

25 февраля управление Росреестра по Москве сообщило, что мошенники от лица этого ведомства начали рассылать гражданам ссылки якобы для оплаты госпошлины за операции с недвижимостью. Цель злоумышленников — получить личные данные жертв и установить на их смартфоны вредоносное ПО. Пользователей призвали не переходить по подозрительным ссылкам.