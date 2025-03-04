Москва, 4 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Об этом 4 марта на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена», — отметил представитель Кремля.

Ранее 30 января пресс-секретарь российского лидера заявил о подготовке послания Путина Федеральному собранию. По его словам, процесс составления документа занимает много времени. О дате послания будет объявлено своевременно, подчеркнул спикер Кремля.

В 2024 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Его речь длилась 2 часа 6 минут. Президент, в частности, анонсировал запуск кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации. Кроме того, он проинформировал о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».