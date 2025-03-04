Москва, 4 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. С заявлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что он принес России горе введением санкций и помощью Украине, можно согласиться. Такое мнение 4 марта выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

Трамп на встрече с журналистами 3 марта заявил, что его политика санкций и военной помощи Киеву принесла России только горе. Он заявил, что решение передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin помогло остановить российские танки, направлявшиеся к Киеву. Американский лидер добавил, что предпринимаемые им шаги никогда не шли на пользу России.

«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было. В этом плане можно только согласиться», — заметил представитель Кремля.

Он добавил, что, несмотря на это, сейчас американский лидер заявляет о желании принести мир на Украину, и Россия это видит.

«Мы слышим его заявление о желании принести мир на Украину. Это можно только приветствовать. Мы получаем определенную информацию о предполагаемых действиях в этом направлении. Это тоже можно только приветствовать», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия будет дальше наблюдать за действиями администрации Трампа и отмечать, как ситуация будет развиваться в реальности.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года Песков призвал не забывать, что США во время предыдущего президентского срока Трампа более 50 раз вводили санкции против России.

При этом сейчас Трамп заявляет, что хочет скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он добавил, что в урегулировании военного конфликта заинтересованы Россия и народ Украины.

Также сообщалось, что администрация президента США поручила составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. 26 февраля Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.