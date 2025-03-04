Москва, 4 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. На Западе политики, как правило, продолжают попытки изъять замороженные российские активы, и только некоторые осознают, что это приведет к негативным последствиям, заявил 4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада о том, что конфискация активов окажет отрицательное влияние на инвестиционный климат в ЕС.

«Упомянутое вами заявление относится к этим редким исключениям, когда, действительно, демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, так как это противоречит международному праву. Однако он допустил, что прибыль от этих активов может быть использована для помощи киевскому режиму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было, по сути, украдено. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что незаконное присвоение Западом российских средств и их использование против России не останется безнаказанным.