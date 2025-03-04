Москва, 4 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. В настоящее время ведется подготовка к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты недавно говорили по телефону и условились, что такой визит состоится в ближайшее время. Когда именно, мы вам сообщим», — рассказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, говоря о том, как в Кремле относятся к инициативам Минска по разрешению украинского конфликта, что Москва приветствует любые усилия в этом вопросе. Представитель Кремля добавил, что главы двух государств всегда обсуждают тему Украины в ходе своих встреч.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Перед этим, 26 февраля, нижняя палата парламента Белоруссии также ратифицировала этот договор с Россией.

В рамках этого соглашения обе страны обязались поддерживать друг друга всеми допустимыми международным правом средствами и способами. Речь идет о поддержке в политическом, военном и других вопросах в случаях, если третьи страны, их объединения, международные организации, террористические и экстремистские структуры создадут угрозу суверенитету или конституционному строю России и Белоруссии, а также целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.