Москва, 4 марта, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Европейские страны попытаются как-то компенсировать Киеву отказ Вашингтона поставлять оружие на Украину. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Staff Sgt. Brandon Julson/Global Look Press

Он напомнил о планах ряда европейских стран продолжать всестороннюю помощь Киеву.

«То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно, самый главный объем до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам США. Поэтому посмотрим», — отметил Песков.

Если Вашингтон остановит поставки вооружений, это будет наилучшим вкладом американского руководство в достижение мира, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Белого дома 3 марта рассказал американскому телеканалу Fox News, что Вашингтон приостанавливает военную помощь Украине. Киев не будет получать оружие, пока президент США Дональд Трамп не убедится, что украинское руководство готово к мирным переговорам.

Решению Трампа предшествовал скандал в Белом доме, который произошел 28 февраля во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского. Когда Трамп потребовал, чтобы Киев согласиться на мирные переговоры, Зеленский отказался. Он попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, употребив нецензурные выражения.

Трамп потребовал, чтобы глава киевского режима покинул Овальный кабинет. Зеленскому разрешили вернуться, когда тот будет «готов к миру». Из США звучат предложения Зеленскому извиниться за перепалку в Овальном кабинете или уйти в отставку.