Пермь, 4 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Избивший девятилетнего мальчика отчим Евгений Овсюков оказался «знаменитостью» Пермского края. Об этом ИА Регнум рассказали друзья мужчины. В 2022 году Овсюков прославился на весь город после забавного видео с ограблением магазина, на котором он очень вежливо и деликатно забирает деньги у женщины-продавца, успокаивая её добрыми словами. Местные СМИ прозвали мужчину «вежливый грабитель», а видео с его преступлением завирусилось в сети.

Кадр из видео

1 марта в Перми на улице Солдатова прохожие заметили босого мальчика с окровавленным лицом, одетого в одну пижаму. Ребенок кричал и звал на помощь, а следом за ним гнался взрослый мужчина в пуховике. Вскоре выяснилось, что 31-летний местный житель Евгений Овсюков избивал девятилетнего пасынка — сына своей сожительницы.

Конфликт начался еще в квартире, где живет многодетная семья. Мужчина лежал в ванной и попросил девятилетнего пасынка принести ему пиво и сигареты. Ребенок отказался, и тогда отчим начал его избивать. За сына вступилась его мать, тогда Овсюков стал избивать и её. Испугавшись за жизнь матери, мальчик выбежал на улицу в одной пижаме и стал просить о помощи прохожих.

Журналисты ИА Регнум разыскали знакомых агрессивного мужчины, которые рассказали, что Евгений Овсюков — рецидивист со стажем. Ранее мужчина был судим по статье о наркотиках, а в 2022 году он прославился на весь Пермский край из-за необычного ограбления магазина.

В марте 2022 года Овсюков вломился в продуктовый магазин на улице Клары Цеткин в Перми.

«Он спросил у продавщицы, есть ли у неё дети и заявил, что хочет с ней пообщаться по душам. Женщина очень перепугалась и стала звать на помощь, на что Овсюков успокоил её, заявив, что возьмет только 1500 рублей и уйдет, а ей вреда не причинит», — рассказал знакомый Овсюкова Иван (имя изменено).

Когда испуганная женщина потянулась за своей сумочкой, чтобы отдать грабителю деньги, тот внезапно заявил, что не станет брать её личные сбережения и потребовал отдать выручку из кассы. Добравшись до наличных, грабитель вошел во вкус и забрал из кассы больше, чем изначально пообещал продавщице. Однако обещание своё исполнил и не причинил женщине никакого вреда. забрав деньги, Овсюков покинул магазин, прихватив с собой бутылку пива.

Вскоре Овсюкова задержала полиция, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Видео с ограблением попало в сеть, где сразу стало вирусным. Местные СМИ прозвали мужчину «вежливый грабитель».