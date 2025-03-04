Москва, 4 марта, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Пока преждевременно говорить о возможном смягчении санкций США в отношении России. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Синицын/ТАСС

«Пока преждевременно, наверное, о чём-то говорить. Мы не слышали каких-то официальных заявлений. Но в любом случае наше отношение к санкциям хорошо известно, мы считаем их незаконными», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что нормализация российско-американских отношений должна предполагать их освобождение от негативного груза так называемых санкций.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Reuters написало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Отмечается, что в данный момент ведомства готовят предложение по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

26 февраля Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 19 февраля рекомендовал не ждать ослабления санкционного давления Запада в 2025 году. По его мнению, даже если США пойдут на уступки, то ЕС будет наращивать напряжённость.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат. Вопреки противодействию западных стран, российская экономика растёт, подчёркивал глава государства.