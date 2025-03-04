Москва, 4 марта, 2025, 12:11 — ИА Регнум. В Кремле сочли решение президента США Дональда Трампа о приостановке отправки всей военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

«Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — заявил представитель Кремля на вопрос об оценке действий Трампа.

Он также отметил, что до сих пор США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса на Украине. Песков также подчеркнул, что желание американского лидера помочь установить мир можно приветствовать.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что американские поставки военной помощи Киеву прекратились в районе 4:30 мск 4 марта, дата возобновления поставок вооружения также не была указана. Кроме того, источник издания уточнил необходимость пересмотра помощи Белого дома для урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

За день до этого представитель Белого дома отмечал, что американский лидер «сфокусирован на мире» в этом вопросе, в отличие от требующего продолжения конфликта главы киевского режима Владимира Зеленского. Агентство Bloomberg также добавило, что приказ о приостановке помощи будет оставаться в силе, пока Киев не продемонстрирует «добросовестную приверженность» к установлению мира на Украине.