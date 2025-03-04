Москва, 4 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России в 2025 году планирует «полномасштабно закрыть» проблему кибермошенничества в стране. Об этом 4 марта заявил замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.

Сергей Карпухин/ТАСС Замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев

В ходе выступления в Совете Федерации Лебедев отметил, что Россия ведет борьбу с целыми мошенническими группами, а не с отдельными людьми, действующими в том числе при поддержке недружественных стран.

Замминистра добавил, что противодействовать такой угрозе необходимо на совершенно новом качественном уровне, чтобы по-настоящему «поставить в этом вопросе точку».

«Мы очень много проводим в том числе закрытых совещаний. Об этом сегодня подробно я говорить не буду, но тем не менее, мне кажется, мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер, в 2025 году, мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему», — процитировал его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ 3 марта сообщило об обнаружении мошеннического фишингового ресурса, который имитирует работу антивируса «Касперский». Отмечалось, что поддельный антивирус несколько секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране, а затем разблокируется кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс.

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко 2 марта рассказал, что мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок для фишинга. По его словам, несмотря на то, что почтовые сервисы применяют целый ряд механизмов для защиты от вредоносного программного обеспечения, ни один из них не в состоянии обеспечить своим пользователям абсолютную защиту.