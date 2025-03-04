Москва, 4 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения экономики России. Об этом 4 марта заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — уточнил он.

Решетников подчеркнул, что рост экономики перестал быть фронтальным.

«У нас, например, замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение [денежно-кредитной политики]», — отметил министр.

Глава Минэкономразвития добавил, что власти стараются обеспечить экономическую стабильность, добившись баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.

«Работаем с Банком России и Минфином над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Оцениваем объемы и структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, чтобы заимствования госкомпаний не «пережали» частные инвестиции», — подытожил министр.

В конце декабря Решетников говорил, что россияне столкнутся с негативными эффектами политики охлаждения экономики уже в начале 2025 года. В качестве причины такой динамики министр указал ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в том числе повышение ключевой ставки до 21% и ее сохранение на этом уровне в течение продолжительного периода времени.

14 февраля совет директоров ЦБ на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина тогда заявила, что в России набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. По ее словам, продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности населения. На данный момент есть основания полагать, что набранной жесткости денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы инфляция в стране в ближайшие месяцы начала замедляться, подчеркнула она.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 7 февраля заявил, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. По итогам 2024 года российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. Этот показатель на 0,2% выше, чем был в официальном прогнозе. Размер ВВП в 2024 году составил 200 трлн рублей, что является историческим максимумом.