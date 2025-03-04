Киев, 4 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Пришло время Киеву вежливо попросить власти США об ознакомлении с их планом мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 4 марта заявил депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

Он призвал политических представителей успокоиться и сделать ряд шагов.

«Вежливо попросить наших американских партнёров ознакомить нас, наконец, с пунктами и содержанием их мирного плана. Готовить свою аргументированную позицию по этим пунктам», — написал нардеп в Telegram-канале.

Бужанский отметил, что пора принять невозможность для Украины стать членом НАТО и принять факт того, что страна никогда не защищала и не защищает европейские государства. Вряд ли возможно вернуться к прежнему формату поставок американских вооружений, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, после провальных переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 3 марта агентство Reuters написало, что американский лидер решил приостановить всю военную помощь киевскому режиму. Представитель администрации на правах анонимности отметил, что поддержку Украины пересмотрят для внесения вклада в урегулирование конфликта.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день заявил, что Украина после скандала в Белом доме потеряла всех наиболее убежденных сторонников оказания ей военной помощи. В связи с этим он призвал Зеленского срочно сесть за стол переговоров.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил, что украинская армия из-за приостановки военной помощи со стороны США прежде всего ощутит нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) и для реактивных систем залпового огня HIMARS. также потери понесет артиллерия.