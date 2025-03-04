Будапешт, 4 марта, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Венгрии выразило поддержку политики президента США Дональда Трампа по приостановке военной помощи Украине. Об этом заявил представитель правительства страны Золтан Ковач.

EPA/ТАСС Золтан Ковач

«Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры», — написал он в посте, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 4:30 мск 4 марта без указания даты возобновления поставок оружия. Отмечается, что источник подчеркнул необходимость пересмотра помощи для мирного разрешения украинского кризиса.

За день до этого представитель Белого дома указывал, что Трамп «сфокусирован на мире» в этом вопросе, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского. Вместе с тем, агентство Bloomberg уточняло, что приказ будет оставаться в силе, пока киевский режим не продемонстрирует «добросовестную приверженность» к мирному урегулированию конфликта.

2 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Евросовета Антониу Кошту в письме начать переговоры с Россией по мирному урегулированию на Украине. Он добавил, что Евросоюзу стоит последовать примеру США и сесть за стол переговоров с Москвой.