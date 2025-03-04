Москва, 4 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Житель Подмосковья Александр купил за 150 рублей на рынке билет лотереи «Охота», по которому выиграл 285 млн рублей. Об этом 4 марта рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель «Столото» напомнил, что 31 января в 18 887-м тираже названной лотереи разыграли многомиллионный суперприз в размере 285 280 449 рублей.

«Победителем стал житель Московской области Александр, купивший билет всего за 150 рублей в рядовой розничной точке продаж «Столото», который в тот день отправился на рынок в подмосковное Орехово-Зуево», — процитировало его слова «РИА Новости».

Отмечается, что перед этим житель Подмосковья купил билет этой же лотереи, по которому выиграл 150 рублей и потратил их на новый лотерейный билет.

«Думал про себя: «Выиграю я или нет?» Но вновь 150 рублей! Решил испытать судьбу в третий раз. Как говорится, закинул невод три раза. Там меня и поджидала удача на миллионы!» — рассказал мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января четвёртый из выигравших главный приз в размере 1 млрд рублей в новогодней лотерее вышел на связь с организаторами. Отмечалось, что он направил необходимый пакет документов почтовой службой.

Ранее, 4 января, жительница Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры выиграла крупную сумму в новогоднюю лотерею. Женщина приобрела лотерейный билет по настоянию супруга, в их семье участие в новогодней лотерее является своеобразной традицией.