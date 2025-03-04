Москва, 4 марта, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Злоумышленники в преддверии 8 Марта создают фейковые интернет-магазины с подарками по заниженным ценам, однако после получения предоплаты товар не доставляется, а мошенники перестают выходить на связь с жертвами. Об этом 4 марта сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев.

Иван Шилов ИА Регнум

Специалист отметил, что мошенники проводят спам-рассылку электронных писем с темами о значительных скидках к 8 Марта, в которые вложены ссылки на поддельные страницы, предназначенные для кражи данных банковских карт.

«Также создают различные фейковые конкурсы «Выиграй путевку на Мальдивы для мамы», где для получения приза требуют перевести деньги «на обработку заявки», — добавил Силаев в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул и особую актуальность мошеннических схем с использованием поддельных сервисов для доставки. Злоумышленники предлагают срочно доставить подарки, однако, получив деньги, перестают выходить на связь.

Помимо этого, мошенники рассылают женщинам СМС-сообщения о доставке цветов, которые требуют подтверждения по ссылке. Силаев подчеркнул, что такие ссылки ведут на фишинговые сайты или устанавливают вредоносное программное обеспечение на устройство.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта МВД РФ предупредило граждан о мошенническом фишинговом ресурсе, имитирующем работу антивируса «Касперский».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники отправляют ссылку на ресурс при помощи спам-рассылок. Фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране, после чего появляется кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс.