Вашингтон, 4 марта, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Приостановка военной помощи США распространяется только на то оружие, которое не находится на Украине. Об этом 4 марта сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press

«Приказ распространяется на всю военную технику США, не находящуюся на Украине, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент точный объем вооружений, попавший под запрет, неизвестен. Тем не менее, по данным источника из Пентагона, нынешняя администрация Белого дома унаследовала от экс-президента Джо Байдена полномочия по поставке оружия из американских запасов на сумму $3,85 млрд.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом подтвердил приостановку Киеву всей военной помощи. Отмечалось, что американская администрация пересмотрит помощь, чтобы внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Ранее 28 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать сделку по добыче полезных ископаемых на Украине и обсудить урегулирование конфликта с Россией. Однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась скандалом. Американский лидер отменил подписание документа, и украинский политик досрочно покинул Овальный кабинет.

Позже, 3 марта, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что военная помощь Киеву, как и терпение американских налогоплательщиков, не безграничны. При этом время не на стороне Зеленского, который хочет продлевать конфликт, добавил он.