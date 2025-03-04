Вашингтон, 4 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Украину ожидают суровые последствия после принятия президентом США Дональдом Трампом решения об остановке американской военной помощи. Об этом заявил высокопоставленный чиновник США.

IMAGO/Samuel Corum/Pool via CN/Global Look Press

«Есть пробел в возможностях, который Европа не может заполнить в одиночку», — рассказал он в беседе с телеканалом CNN 2 марта.

По мнению чиновника, проблемы у украинских формирований начнутся спустя несколько недель после того, как Вашингтон официально остановит оказание помощи Киеву.

Как отметил военный аналитик Марк Канчиан, влияние такого решения Трампа на положение Украины будет большим и даже «парализующим», так как оно может привести к обрушению линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ), что вынудит Киев начать мирные переговоры. Эксперт добавил, что выход из сложившейся ситуации может оказаться «крайне унизительным» для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая глава аппарата шефа Пентагона Келли Магсамен 3 марта отметила, что остановка военной помощи Украине может парализовать эту страну за несколько недель. Ещё один бывший чиновник администрации экс-президента США Джо Байдена заявил, что Украина может продержаться без американской помощи только в течение нескольких месяцев.

Позднее в этот же день представитель Белого дома вечером подтвердил приостановку Трампом всей военной помощи США Украине. Отмечалось, что американский лидер ясно дал понять, что он «сфокусирован на мире».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 3 марта заявил, что Украина после скандала в Белом доме потеряла всех наиболее убежденных сторонников оказания ей военной помощи. В связи с этим он призвал Зеленского срочно сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта отметил, что после высказываний Зеленского в ходе скандала в Белом доме стало понятно, что украинская сторона хочет продолжения конфликта на Украине. Представитель Кремля также констатировал, что Киев отказывается от разрешения этого украинского кризиса дипломатическим путем.