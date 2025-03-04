Москва, 4 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Бывшего главного бухгалтера парка «Патриот» Андрея Пучкова и бывшего начальника отдела закупок Ивана Трифоногло приговорили к девяти годам лишения свободы за получение взятки суммой свыше 27,5 млн рублей. Об этом 4 марта сообщили в военных следственных органах СК РФ.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Установлено, что Минобороны РФ заключило с ИП «Куваева» свыше 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений конгрессно-выставочного центра. Пучков и Трифоногло должны были контролировать их исполнение. В 2021–2024 годах фигуранты получили от работников ИП взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей за покровительство при выполнении работ.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Суд приговорил экс-сотрудников «Патриота» к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн рублей. Их также лишили права заниматься определенной деятельностью на 10 лет. Для взыскания штрафа имущество обвиняемых арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа прошлого года правоохранители задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова в рамках дела о мошенничестве. По данным следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Представители правоохранительных органов проинформировали, что сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн рублей. Помимо этого в доме и на работе Шестерова были проведены обыски. 13 сентября арестовали имущество Ахмедова и Шестерова. Общая сумма активов составила более 60 млн рублей.