Курск, 4 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. В больницу Курска доставили девять жителей региона, возвращенных с Украины, в состоянии средней степени тяжести. Об этом 4 марта рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой

«В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь», — подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что остальных прибывших направили в пункт временного размещения, где за ними также будут наблюдать медики.

Помощник министра здравоохранения РФ уточнил, что среди возвращенных в Россию граждан есть пожилые люди с инвалидностью и четверо детей, самому младшему из которых нет двух лет.

«Для транспортировки прибывших привлечены две реанимационные бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, шесть бригад скорой медицинской помощи из Курской, Смоленской, Воронежской областей, две бригады Российского Красного Креста и пассажирский автобус», — добавил Кузнецов.

Ранее, 3 марта, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что в Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области. Позже в этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что всех возвращенных с Украины он сам встретит в Курске. Он пообещал посетить в больнице тех, кому необходимо лечение, а также удостовериться в качестве оказываемой им медпомощи.

24 февраля Москалькова говорила о том, что достигнута договоренность о возвращении находящихся в Сумах жителей Курской области через территорию Белоруссии в Россию.

Как передавало ИА Регнум, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее отмечал, что Россия ведет работу по вопросу эвакуации жителей Курской области, вывезенных в Сумы после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже. Речь идет о десятках граждан, отметил он.

Жители Курской области, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, рассказывали, что военные ВСУ лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово, сообщал ранее Мирошник. При этом люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, поэтому украинская сторона старалась быть аккуратней с пленниками, уточнил дипломат.