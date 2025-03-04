Джакарта, 4 марта, 2025, 11:08 — ИА Регнум. В Индонезии не зафиксировано массовых случаев заражения лихорадкой денге. Об этом 4 марта заявили в посольстве РФ.

Cadu Rolim/Global Look Press

Отмечается, что обращения о заболевании, в том числе от россиян, носят единичный характер, людям оказывается помощь.

«В настоящее время число зарегистрированных случаев инфицирования остается незначительным и не превышает среднестатистических показателей… Российским гражданам оказывается необходимое консульское содействие, в частности консультационная поддержка и помощь в установлении контактов с профильными медицинскими учреждениями», — передает слова представителя посольства ТАСС.

Кроме того, в диппредставительстве уточнили, что вспышки болезни происходят ежегодно, когда начинается сезон дождей.

Лихорадка денге — смертельно опасное и тяжелое заболевание, которое переносят комары. Среди симптомов — воспаление места укуса, у некоторых заболевших распухают и отнимаются ноги, а также возникают сильные боли в животе. Заразившиеся лихорадкой жалуются на галлюцинации, пожелтение кожи и мучительную жажду.

Как ранее передавало ИА Регнум, 2 марта в СМИ появились сообщения о десятках случаев заражения россиян лихорадкой денге на Бали. Отмечалось также, что с января в Индонезии зафиксировали более 6 тыс. случаев заражения, в частности в популярных туристических районах Чангу, Улувату и Семиньяк. По официальным данным, болезнь уже унесла 28 жизней за этот период.

Ранее в 2022 году лихорадка денге уже унесла жизни 488 человек в Индонезии. По данным министерства здравоохранения, в общей сложности было зарегистрировано более 52 тыс. случаев заболевания денге.