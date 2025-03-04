Москва, 4 марта, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Американский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Александр Гальченюк получил российский паспорт. Об этом 4 марта сообщил первый зампред правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета клуба Сергей Абрамов.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Александр Гальченюк

«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды «Амур», Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации», — цитируют его слова Telegram-канал «Амура».

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