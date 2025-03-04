Вашингтон, 4 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Политики из стран Европы считают, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому, вероятно, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, потому что одних извинений после скандала в Овальном кабинете Белого дома может оказаться недостаточно. Об этом 3 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, так как простого извинения [в этом случае] вряд ли будет достаточно», — говорится в публикации.

Отмечается, что такую инициативу в первую очередь поддерживают представители Франции и Великобритании, особенно выступающие за восстановление отношений между США и Украиной. По словам источников, они испытывают умеренный оптимизм в этом вопросе, потому что, как ожидается, глава Белого дома может пойти на такой компромисс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал Зеленского извиниться перед Трампом. Он также назвал катастрофой приостановку американской военной помощи Украине на фоне скандала в Белом доме.

Зеленский 28 февраля вступил в перепалку с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, когда тот указал на неминуемость мирных переговоров, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Глава киевского режима, в свою очередь, выступил против прекращения огня и перемирия и заявил, что украинская сторона не согласна на перемирие без гарантий безопасности от Вашингтона.

Он также пытался возражать Трампу и президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань. После этого подписание соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине было отменено и глава киевского режима вынужден был досрочно покинуть Белый дом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что на встрече в Белом Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков. Представитель Кремля уточнил, что теперь Киеву придется приложить много сил, чтобы как-то разрешить ситуацию после такого скандала.