Вашингтон, 4 марта, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трампа на встрече с журналистами 3 марта заявил, что его политика санкций и военной помощи Киеву принесла России только горе. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

IMAGO/Samuel Corum/Pool via CN/Global Look Press

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и [противотанковые ракетные комплексы] Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — заявил Трамп.

Он заявил, что решение передать Украине Javelin помогло остановить российские танки, направлявшиеся к Киеву. Американский лидер добавил, что предпринимаемые им шаги никогда не шли на пользу России.

Как сообщало ИА Регнум, Украина начала получать противотанковые ракетные комплексы Javelin в 2018 году — в период первого президентского срока Трампа. Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен ранее напомнил, что США начали вооружать Киев задолго до начала СВО.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать, что США во время предыдущего президентского срока Трампа более 50 раз вводили санкции против России.