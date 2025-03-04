Вашингтон, 4 марта, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Американский предприниматель, глава комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому покинуть пост и уехать с Украины в обмен на амнистию в нейтральной стране. Об этом 4 марта он написал на своей странице в соцсети Х.

Lev Radin/Global Look Press

Маск сделал такое заявление в ответ на пост одного из американских журналистов, который писал, что «Зеленский знает о том, что его силы кончатся тогда, когда кончится конфликт».

«Правда. Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Маск прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа о «худшем заявлении», которое мог сделать Зеленский. Он обвинил главу киевского режима в желании вечно продолжать конфликт и коррупционную «мясорубку». Речь идёт о выступлении Зеленского на пресс-конференции в Лондоне, когда он отметил, что до окончания украинского конфликта ещё очень далеко.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 2 марта подчеркнула, что глава киевского режима отказался от прекращения огня на Украине. Она напомнила, что американские дипломаты активно ведут переговоры по теме урегулирования конфликта, а Трамп говорил о желании положить конец военному противостоянию ещё во время предвыборной кампании.

Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Президент США потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.