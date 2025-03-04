Москва, 4 марта, 2025, 11:01 — ИА Регнум. В столице завершился проект «Зима в Москве». Итоги масштабного проекта подвел мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Позади три месяца гуляний, почти 53 тысячи мероприятий и неисчислимое количество впечатлений, улыбок, уютных посиделок с близкими и новых знакомств», — отметил мэр.

Участниками проекта «Зима в Москве» стали почти 30 млн горожан и гостей столицы. «От души благодарю организаторов, артистов, волонтеров и всех, кто помогал претворить в жизнь этот масштабный и важный для города проект, — мы вместе отлично справились!» — написал Собянин.

Проект «Зима в Москве» объединил крупнейшие фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве», «Московские традиции», а также популярные городские события: парад дедов морозов и снегурочек, Дни студенчества в Москве, Зимний день московского спорта и многое другое.

В рамках фестиваля «Путешествия в Рождество» москвичи и туристы знакомились со сказочными персонажами и героями любимых советских кинокомедий и мультфильмов, осваивали народные ремесла и учились готовить новогодние блюда на мастер-классах, состязались в силе, ловкости и меткости.

Ярким событием фестиваля «Усадьбы Москвы» стал парковый бал-спектакль «Театр в шкатулке» в саду имени Н. Э. Баумана и парке «Останкино».

Фестиваль «Город света» стал настоящим праздником искусства, мэппинга и новогоднего волшебства. Каждый вечер улицы города превращались в иллюстрации к любимым сказкам. 10 архитектурных площадок в центре столицы украсили проекции культовых сюжетов. Почти четыре тысячи часов москвичи и гости столицы могли наслаждаться фантастическими световыми полотнами.

На фестивале «Московское чаепитие» выпили более 37 тысяч чашек чая «Москва». Во время «Московской Масленицы» съели 120 тысяч порций блинов, а по «Зимней почте» отправили более 270 тысяч открыток по всей стране.

«Кинопарк «Москино» впервые участвовал в зимнем общегородском проекте, поэтому и готовился с особой ответственностью: кинопоказы, экскурсии, спектакли, иммерсивные шоу — одного дня здесь мало, чтобы поучаствовать во всём. Одним из самых популярных мероприятий стал спектакль «Соборная площадь» об эпохе Смутного времени — на каждом показе был аншлаг», — отметил Сергей Собянин.

Большое внимание уделили и благотворительности. Жители и гости столицы собрали и передали в «Домики добра» проекта «Москва помогает» более 35 тысяч подарков. Для участников специальной военной операции (СВО) приносили теплые вещи и открытки с сердечными пожеланиями, для юных жителей новых регионов — игрушки и книжки. Членам семей участников СВО передали 30 тысяч сертификатов на бесплатное посещение катков, а также 17 тысяч билетов на новогодние елки.

Благотворительный день состоялся и на катке ВДНХ. В рамках проекта «Зима в Москве» состоялась акция «Добрая елка», фестиваль «Город неравнодушных». Многие посетили мероприятия волонтерского проекта «Время добра» и инклюзивную выставку «Мир без границ» на территории дизайн-завода «Флакон», а также стали дедами морозами в рамках акции «Исполни желание». Не забыли и про четвероногих: для приютов, в том числе и в новых регионах, собрали корма, шампуни и многое другое.

Новинкой «Зимы в Москве» стал маркет волшебства проекта «Сделано в Москве». Местом его проведения стали семь популярных туристических улиц столицы — Арбат и Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественка, Тверской бульвар, Столешников переулок, а также Болотная площадь. Каждый из павильонов стал настоящим арт-объектом. В них свою продукцию представили более 500 московских производителей.

Другой новинкой стала игра с дополненной реальностью «Зима в Москве» на базе мобильного приложения Russpass. Гулять по городу, знакомиться с достопримечательностями и при этом ловить с помощью смартфонов мультяшек понравилось и детям, и многим взрослым — игроки посетили более 730 тысяч раз знаковые места столицы.

Свой вклад в создание зимнего настроения в столице также внесли предприниматели — участники спецпроекта «Заходи на огонек!». Они подготовили более 900 мероприятий — спецпредложений в виде скидок и бонусов и бесплатных гастрономических и творческих мастер-классов, спектаклей, занятий спортом. Свыше шести тысяч жителей и гостей города воспользовались предложениями столичного бизнеса.

В парках столицы для посетителей организовали иммерсивные спектакли, ледовые шоу и кулинарные мастер-классы. Всю зиму здесь проходили интересные мероприятия, среди которых гастрофестиваль «Вкусные морозы», фестивали «Снег и лед», «Голубой огонек», «Стиляги» и многое другое. В новогоднем конкурсе «Мандарин» приняли участие три тысячи человек.

«Морозная погода — не повод отказать себе в удовольствии позаниматься спортом. И хоть зима в этом году снегом лыжников не баловала, покататься всё равно можно было благодаря нашим трассам с искусственным оснежением в «Лужниках», в парке «Битца», на территории Гребного канала и в других местах», — подчеркнул Мэр Москвы.

Собянин добавил, что популярностью пользовались и горнолыжные склоны, в том числе на Воробьевых горах, в Ново-Переделкине и на Севастопольском проспекте.

«Зима в Москве» стала удивительным событием, но лето не за горами — начинаем готовиться к новому проекту!» — заключил мэр.