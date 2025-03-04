Краснодар, 4 марта, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Завершающий этап утилизации кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, идет с опережением графика. Об этом 4 марта заявили в Минтрансе РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Работы планируется завершить в ближайшее время. Экологическую безопасность их проведения продолжают контролировать специалисты Морспасслужбы», — указано в Telegram-канале министерства.

Специалисты демонтировали уже 85% кормовой части судна. На переработку отправили свыше 600 т металла. Ведется разбор двух последних танков, отметили в Минтрансе.

Водолазы продолжают обследовать затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», отслеживая их положение и герметичность, а также собирают пробы грунта и воды. В министерстве техническое состояние фрагментов судов назвали стабильным.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов. Экипаж судов удалось эвакуировать, однако один человек погиб. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был создан федеральный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий аварии. К мероприятиям привлекали более 32,5 тысячи волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.

Российский лидер поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.