Будапешт, 4 марта, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза из-за возражений Венгрии приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, который предложила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом 4 марта сообщило европейское издание Politico, ссылаясь на проект документа Совета ЕС.

Pool/Global Look Press

По данным издания, в тексте документа, представленного для рассмотрения представителей стран ЕС, убрали пункт о новых поставках военной помощи Украине. Содержание изменилось после наложения Будапештом вето на прошлую версию документа во время последней встречи представителей государств Евросоюза.

«Будапешт может быть более согласен с более широким усилением обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Каллас признала, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать проект новой военной помощи Украине на 2025 год. По ее словам, детали инициативы и объемы будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта.

До этого, 21 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заблокирует предложение «провоенных» стран Европы выделить Украине 20 млрд евро, чтобы она отказалась от мирного урегулирования конфликта.

Позже, 25 февраля, Politico писало, что Италия, Испания, Португалия и Венгрия не поддержали выделение объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов. Эти страны потребовали найти другие пути финансирования.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.