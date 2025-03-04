Вашингтон, 4 марта, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Без американской военной помощи Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий только несколько недель или максимум до лета. Об этом 3 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников.

AP/TASS

По их словам, по истечении этого срока приостановка помощи со стороны США будет серьезно влиять на положение Украины. Как отметил один из источников, этот удар станет для Киева большим и «парализующим» в течение следующих двух-четырех месяцев, потому что военные поставки украинской стороне от стран Европы на данный момент оказывают лишь поддерживающий эффект.

«Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», — рассказал он.

Уточняется, что администрация бывшего президента США Джо Байдена перед окончанием своих полномочий ускоренно поставляла военную помощь Украине, что позволило последней создать большие запасы современного оружия. Страны ЕС смогут заместить поставки американской артиллерии Киеву, однако наиболее современное оружие Украина получает от США, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 марта представитель Белого дома подтвердил приостановку оказания всей американской помощи Украине президентом США Дональдом Трампом. Он уточнил, что американский лидер «сфокусирован на мире» в этом вопросе.

Ранее в этот же день советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что военная помощь США Украине и терпение американцев не безграничны. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что американские граждане устали оплачивать нужды обороны Украины и финансировать конфликт.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом в Белом доме, когда президент США заявил о неминуемости мирных переговоров, отметив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский, в свою очередь, выступил против прекращения огня и перемирия. Он также пытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта заявил, что в ходе встречи в Белом доме глава киевского режима показал полное отсутствие дипломатических навыков. Представитель Кремля добавил, что теперь Украине придется приложить много сил, чтобы как-то утрясти ситуацию после такого скандала.