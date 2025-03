Токио, 4 марта, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что считает запрет на въезд в Россию «неприемлемым». Об этом стало известно 4 марта.

Global Look Press Глава МИД Японии Такэси Ивая

«Мы считаем попытки возложения ответственности на Японию неприемлемыми и решительно выражаем свое неудовлетворение. Хотя отношения между нашими странами сейчас сложные, остается множество вопросов, требующих обсуждения между дипломатическими ведомствами, и важно поддерживать контакт с Россией. Поэтому я сожалею о запрете на мой въезд в Россию», — рассказал министр журналистам в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что японские санкции были вызваны ситуацией на Украине, тем не менее Токио по-прежнему желает поддерживать контакты с Москвой.

Ранее 3 марта Россия в рамках ответных мер на антироссийскую политику страны закрыла въезд для Ивая, а также для посла Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывшего посла Японии на Украине Кунинори Мацуды, старшего вице-президента Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэя Хары, главы офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаги, президента IHI Corporation Хироси Идэ, президента ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами, президента Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тои, президента Cyberdyne, Inc Есиюки Санкая.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 января Токио ввел санкционные ограничения в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также в отношении нескольких компаний и одного физлица из восьми стран мира. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба отметил, что страна продолжит политику санкций и помощи Украине.

28 февраля посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что Россия не оставит без ответа такой недружественный шаг японских властей. По его словам, 25-й пакет санкций стал очередным подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что политика Токио в отношении РФ остается откровенно недружественной.