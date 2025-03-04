Киев, 4 марта, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за приостановки военной помощи со стороны США прежде всего ощутят нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) и для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 4 марта заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Attila Husejnow/Global Look Press

«В первую очередь приостановка помощи со стороны США может затронуть ракеты ПВО, боеприпасы для Himars и артиллерию», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что ранее подписчики переживали за судьбу украинских ПВО, и их опасения оправдались.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Белом доме устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом, когда тот потребовал от украинского политика согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский на этом фоне высказался против прекращения огня и перемирия.

3 марта агентство Reuters написало, что Трамп решил приостановить всю военную помощь киевскому режиму. Представитель администрации на правах анонимности отметил, что поддержку Украины пересмотрят для внесения вклада в урегулирование конфликта.

Гончаренко призвал главу киевского режима извиниться перед президентом США, так как остановка американской военной помощи Украине станет катастрофой. Он добавил, что Украине нужно разработать четкий план, как выживать без американской помощи.