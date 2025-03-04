Воронеж, 4 марта, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Задержанный в Воронеже россиянин признался на допросе, что передал Службе безопасности Украины (СБУ) фотографии моста через Дон с российской военной техникой.

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

По его словам, он несколько раз передавал представителю СБУ фотографии расположенной в Воронеже воинской части. Также он отправил украинскому куратору снимки, сделанные возле моста через Дон на выезде из Воронежа. На мосту находилась военная техника.

«Еще расположения складов — три пункта было расположения складов, летный журнал прилетов/улетов самолетов», — рассказал россиянин на допросе.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина 1991 года рождения. По версии следствия, он по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ и передавал ему через WhatsApp сведения о деятельности режимного военного объекта. Как отметили в ФСБ, мужчина действовал из корыстной заинтересованности. Переданные Киеву сведения могли быть использованы против российской армии.

Следственный отдел управления ФСБ по Ленинградскому военному округу возбудил в отношении россиянина уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). По решению суда его заключили под стражу.