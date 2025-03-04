Москва, 4 марта, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, которого обвиняли в получении взятки, умер в одной из больниц Москвы. Об этом 4 марта сообщил его адвокат Геворг Кандилян.

Социальные сети Александр Клебанов

«Да, действительно, Клебанов скончался в московской больнице», — привело слова адвоката «РИА Новости».

Кандилян уточнил, что в связи со смертью подсудимого рассматриваемое в суде в Москве уголовное дело против бывшего чиновника могут прекратить.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая 2024 года Клебанова задержали за получение взятки в особо крупном размере, после чего он был уволен главой республики Радием Хабировым с занимаемого поста. По версии следователей, являясь членом совета директоров АО «Башкиравтодор», экс-чиновник в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу.

Позднее, в сентябре, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении и. о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, которого обвинили в получении крупной взятки. Отмечалось, что посредником при передаче денег был экс-глава минтранса региона.

В начале октября Клебанов признал вину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Бывшему чиновнику избрали меру пресечение в виде домашнего ареста. До момента задержания Клебанов руководил министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с декабря 2022 года.