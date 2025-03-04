Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Правоохранители задержали супружескую пару, подозреваемую в убийстве и расчленении знакомого в Санкт-Петербурге. Об этом 4 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

По предварительной информации, 26 февраля муж с женой убили знакомого в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики. Избавиться от тела они решили, расчленив его и оставив в двух чемоданах на берегу Невы. 1 марта останки случайно нашел житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке.

«Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Республики Карелия их задержали в Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации», — написала Волк в Telegram-канале.

В ближайшее время фигурантов привезут в Санкт-Петербург для проведения дальнейшего расследования уголовного дела об убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, который убил своего знакомого и спрятал тело в диване. По версии следствия, между гостем и хозяином, распивавшими алкоголь, произошёл конфликт. Обвиняемый по меньшей мере четыре раза ударил своего знакомого ножом, от чего тот скончался на месте происшествия.

Ранее в Петербурге 36-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 21-летней сожительницы. По версии следствия, в ночь на 17 сентября мужчина, будучи пьян, зарезал женщину, а затем расчленил тело и поместил в бочку с кислотой. Ёмкость он оставил в своём автомобиле и сбежал. Нашли его 22 сентября в Калининграде.