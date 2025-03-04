Киев, 4 марта, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо извиниться перед президентом США Дональдом Трампом, так как остановка американской военной помощи Украине станет катастрофой. Об этом 4 марта заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Это катастрофа <…>. Но сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. Решить вопрос с администрацией Трампа: хочет извинений — извиниться», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению депутата Рады, Киеву сейчас нужно убрать все эмоции и «включить разум», так как Украина полностью зависит от США, и потому ей нужно играть вместе с главой Белого дома, а не против него.

Гончаренко также отметил, что Украине нужно разработать план, как выживать без американской помощи, который должен быть конкретным, а не очередным пустым «планом победы» или «стойкости» Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Верховная рада приветствовала мирные инициативы Трампа по разрешению конфликта на Украине. В Раде также указали на важность дальнейшего развития совместных с США стратегических проектов, особенно в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

Зеленский 28 февраля на встрече в Белом доме устроил перепалку с Трампом, когда тот потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский на этом фоне высказался против прекращения огня и перемирия. Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную брань.

Газета The New York Times 3 марта написала, что Трамп хочет провести встречу с членами своей команды по нацбезопасности, в ходе которой будет рассмотрен и, вероятно, принят ряд мер в отношении Украины, включая возможность прекращения американской военной помощи. Позднее в этот же день советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц указал на то, что американская военная помощь Украине и терпение американцев не безграничны.