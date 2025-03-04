Воронеж, 4 марта, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже гражданина России, передававшего в Киев данные о российском военном объекте. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе ведомства.

Vadim Akhmetov/Global Look Press

Задержан россиянин 1991 года рождения в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В 2024 году он вышел через интернет на связь с представителем Службы безопасности Украины.

«Действуя из корыстной заинтересованности, посредством иностранного мессенджера WhatsApp передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ», — сообщили в ФСБ.

Мужчину заключили под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ФСБ задержала в Омске местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Россиянин планировал вступить в ряды украинской армии. С этой целью 20-летний омич разослал анкеты в адрес запрещенных в России террористических организаций. Кроме того, он перевел одной из них криптовалюту. Молодой человек был задержан при попытке выехать на Украину.