ДНР, 4 марта, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований в ходе освобождения Вооруженными силами России города Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) не реагировали на призывы сдаваться. Об этом 4 марта рассказал рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии группировки «Центр» ВС РФ Сергей Никалиев.

Global Look Press

«Противник, да, не реагировал на призывы сдаться. Ну, вообще ничего — ни да, ни нет. Просто молчал и выпускал все свое последнее БК (боекомплект. — Прим. ред.). Вот до единого патрона», — привело его слова «РИА Новости».

Военный уточнил, что для него этот бой был первым, и во время боестолкновения командование направляло их группу из трех человек с помощью беспилотника и команд по рации.

«Приняли команду штурмовать двухэтажный дом. Подошли к окнам потихонечку, все аккуратно, к зданию подошли, посмотрели — я смотрю, в дальней комнате автомат стоит. Сослуживец говорит, давай по гранате [кинем]», — также рассказал Никалиев.

Он отметил, что противник после этого начал по ним стрелять, однако бой для российских военных в итоге сложился удачно.

Как сообщало ИА Регнум, армия России освободила Дзержинск от украинских войск 7 февраля, площадь освобожденной плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Российские военные также выбили противника из 11 населенных пунктов Торецкой агломерации.

Глава ДНР Денис Пушилин 8 февраля заявил, что Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом. Теперь не будет никакой путаницы с украинскими и российскими названиями населенного пункта, отметил он.

Сенатор от ДНР Александр Волошин 22 февраля рассказал, что саперы начали разминирование инфраструктуры в освобожденном Дзержинске. По его словам, гражданские специалисты смогут зайти в город для объективной оценки полученного ущерба только после проведения всех необходимых процедур.