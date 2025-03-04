Вашингтон, 4 марта, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Украина после скандала в Овальном кабинете Белого дома в ходе встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским потеряла всех наиболее убежденных сторонников оказания ей военной помощи. Зеленскому следует срочно сесть за стол переговоров. Об этом 3 марта заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«Мое послание украинцам, президенту Зеленскому: если вы потеряли Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), это значит, что вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант», — отметил он в эфире телеканала Fox News.

Вице-президент США также указал на то, что главе киевского режима разрешат вернуться в Белый дом, когда тот будет готов к обсуждению деталей мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

Позднее сенатор Грэм также призвал главу киевского режима подать в отставку после скандала в Вашингтоне. В ответ Зеленский нахамил члену сената конгресса США, заявив, что голос Грэма мог бы иметь вес, если бы глава киевского режима дал ему украинское гражданство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что в ходе встречи в Белом доме Зеленский показал полное отсутствие дипломатических навыков. Он уточнил, что теперь киевскому режиму придется приложить много сил, чтобы как-то утрясти ситуацию после такого скандала.